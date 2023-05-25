Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гаэль Клиши - статистика

Завершил карьеру
26 июля 1985 (41)
#3 | Защитник
181 см | 76 кг
Франция | Мартиника
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серветт
26
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Серветт
3 : 3
25.05.2023
Базель
1' - 90'
81'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Серветт
5 : 0
13.05.2023
Сьон
1' - 90'
9'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
1 : 1
29.04.2023
Санкт-Галлен
1' - 90'
58'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Серветт
4 : 0
26.04.2023
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Сьон
2 : 2
08.04.2023
Серветт
1' - 80'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Серветт
2 : 1
01.04.2023
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Серветт
0 : 1
12.03.2023
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Цюрих
1 : 1
05.03.2023
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Серветт
1 : 1
26.02.2023
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Серветт
2 : 1
11.02.2023
Грассхоппер
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Санкт-Галлен
3 : 0
04.02.2023
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Серветт
2 : 2
29.01.2023
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
4 : 1
13.11.2022
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
0 : 0
06.11.2022
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Серветт
2 : 2
29.10.2022
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
23.10.2022
Серветт
1' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 3
20.10.2022
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
0 : 0
16.10.2022
Базель
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
1 : 1
09.10.2022
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лугано
1 : 0
02.10.2022
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
3 : 2
11.09.2022
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Люцерн
0 : 2
04.09.2022
Серветт
1' - 90'
85'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Серветт
3 : 1
27.08.2022
Грассхоппер
1' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Сьон
0 : 0
30.07.2022
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Базель
1 : 1
24.07.2022
Серветт
1' - 90'
32'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Серветт
1 : 0
17.07.2022
Санкт-Галлен
1' - 83'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
28
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+