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    Марк Ховард - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Марк
    Фамилия Ховард
    Команда Карлайл Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 7 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 3:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    28.04.2018 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:0 Болтон (Болтон)
    21.04.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:4 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    14.04.2018 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:2 Болтон (Болтон)
    10.04.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:2 Миллуолл (Лондон)
    07.04.2018 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 3:0 Болтон (Болтон)
    03.04.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    30.03.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:1 Болтон (Болтон)
    17.03.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    10.03.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Болтон (Болтон)
    06.03.2018 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:1 Болтон (Болтон)
    03.03.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:3 Престон (Престон)
    24.02.2018 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:0 Болтон (Болтон)
    20.02.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    17.02.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    13.02.2018 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:0 Болтон (Болтон)
    10.02.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    02.02.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    20.01.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    13.01.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:0 Болтон (Болтон)
    01.01.2018 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.12.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    09.12.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:2 Болтон (Болтон)
    02.12.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 3:1 Барнсли (Барнсли)
    25.11.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 5:1 Болтон (Болтон)
    21.11.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:2 Рединг (Рединг)
    17.11.2017 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Болтон (Болтон)
    04.11.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    31.10.2017 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 3:3 Болтон (Болтон)
    28.10.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    21.10.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.10.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    30.09.2017 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Болтон (Болтон)
    26.09.2017 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Болтон (Болтон)
    23.09.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:3 Брентфорд (Лондон)
    16.09.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Болтон (Болтон)
    12.09.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    09.09.2017 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    25.08.2017 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:0 Болтон (Болтон)
    19.08.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Дерби Каунти (Дерби)
    15.08.2017 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Болтон (Болтон)
    12.08.2017 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Болтон (Болтон)
    06.08.2017 1' -90' Болтон (Болтон) 2:3 Лидс (Лидс)
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