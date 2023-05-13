Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джорди Ивула - статистика

Завершил карьеру
21 сентября 1994 (32), Манчестер
#39 | Нападающий
178 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
20
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
13.05.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Росс Каунти
2 : 0
06.05.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
6 : 1
22.04.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
08.04.2023
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Росс Каунти
0 : 2
02.04.2023
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Росс Каунти
0 : 2
04.03.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
1 : 1
31.01.2023
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Росс Каунти
3 : 0
28.01.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Росс Каунти
0 : 2
07.01.2023
Ливингстон
59' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
0 : 0
02.01.2023
Росс Каунти
63' - 90'
65'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
28.12.2022
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
0 : 1
23.12.2022
Рейнджерс
88' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Росс Каунти
1 : 2
17.12.2022
Сент-Джонстон
80' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Селтик
2 : 1
12.11.2022
Росс Каунти
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хиберниан
0 : 2
08.11.2022
Росс Каунти
88' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Росс Каунти
3 : 2
05.11.2022
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Росс Каунти
1 : 2
30.10.2022
Хартс
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
1 : 0
22.10.2022
Росс Каунти
1' - 65'
40'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Росс Каунти
1 : 1
15.10.2022
Данди Юнайтед
1' - 73'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Ливингстон
0 : 1
08.10.2022
Росс Каунти
62' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
0 : 5
04.10.2022
Мазервелл
46' - 90'
62'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
0 : 2
01.10.2022
Хиберниан
68' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
0 : 0
17.09.2022
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Росс Каунти
1 : 1
03.09.2022
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Рейнджерс
4 : 0
27.08.2022
Росс Каунти
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
1 : 0
20.08.2022
Килмарнок
1' - 57'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
1 : 0
13.08.2022
Росс Каунти
1' - 59'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 3
06.08.2022
Селтик
1' - 70'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 1
30.07.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Главные новости
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
2
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
Вчера, 22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
Вчера, 22:38
2
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
Вчера, 22:18
6
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
Вчера, 21:56
1
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
Вчера, 21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
Вчера, 20:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+