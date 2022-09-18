Зинедин Машаш - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Зинедин
|Фамилия
|Машаш
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1996 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Зинедин
|Фамилия
|Машаш
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1996 (27 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|12
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|46' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|21.12.2022
|75' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панатинаикос (Афины)
|84'
|10.11.2022
|83' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|90'
|05.11.2022
|75' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|81'
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|23.10.2022
|80' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|15.10.2022
|78' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|03.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|18.09.2022
|72' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|10.09.2022
|1' -87'
|Ионикос (Никея)
|1:4
|Атромитос (Перистери)
|03.09.2022
|46' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|26.08.2022
|1' -66'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|21.08.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Ионикос (Никея)