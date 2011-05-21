Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франсиско Руфете
Статистика
Франсиско Руфете - статистика
Завершил карьеру
20 ноября 1976 (49)
#7 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эркулес
14
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эркулес
0 : 0
21.05.2011
Спортинг
46' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эркулес
2 : 3
07.05.2011
Расинг
6' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
3 : 1
01.05.2011
Эркулес
71' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эркулес
1 : 0
24.04.2011
Депортиво
82' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эркулес
0 : 0
10.04.2011
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
03.04.2011
Эркулес
76' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эркулес
0 : 4
20.03.2011
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эркулес
2 : 1
13.02.2011
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
2 : 0
06.02.2011
Эркулес
73' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эркулес
0 : 3
29.01.2011
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
3 : 0
24.01.2011
Эркулес
1' - 90'
30'
Испания. Примера, 19 тур
Спортинг
2 : 0
15.01.2011
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эркулес
4 : 1
10.01.2011
Атлетико
77' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
3 : 0
03.01.2011
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
0 : 0
20.12.2010
Эркулес
90' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эркулес
4 : 1
12.12.2010
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
3 : 0
21.11.2010
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
3 : 0
07.11.2010
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эркулес
1 : 3
30.10.2010
Реал
69' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Альмерия
1 : 1
24.10.2010
Эркулес
1' - 75'
38'
Испания. Примера, 7 тур
Эркулес
2 : 2
18.10.2010
Вильярреал
46' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3 : 0
03.10.2010
Эркулес
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эркулес
2 : 0
26.09.2010
Севилья
85' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Сарагоса
0 : 0
22.09.2010
Эркулес
1' - 73'
Испания. Примера, 3 тур
Эркулес
1 : 2
19.09.2010
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
0 : 2
11.09.2010
Эркулес
Был в запасе
Главные новости
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
10
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
97
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+