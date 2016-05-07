Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джонни Джексон - статистика

Завершил карьеру
15 августа 1982 (44), Лондон
#4 | Полузащитник
185 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
29
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Чарльтон
0 : 3
07.05.2016
Бернли
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лидс
1 : 2
30.04.2016
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Чарльтон
1 : 3
23.04.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Болтон
0 : 0
19.04.2016
Чарльтон
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Чарльтон
0 : 1
16.04.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
09.04.2016
Чарльтон
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
05.04.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Чарльтон
2 : 1
02.04.2016
Бирмингем Сити
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
19.03.2016
Чарльтон
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Чарльтон
0 : 0
13.02.2016
Кардифф
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Чарльтон
0 : 1
06.02.2016
Бристоль Сити
1' - 84'
76'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
1 : 4
30.01.2016
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Чарльтон
1 : 1
23.01.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Халл Сити
6 : 0
16.01.2016
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Хаддерсфилд Таун
5 : 0
12.01.2016
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Чарльтон
1 : 1
02.01.2016
Ноттингем Форест
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Чарльтон
0 : 2
28.12.2015
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Бристоль Сити
1 : 1
26.12.2015
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бернли
4 : 0
19.12.2015
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Чарльтон
2 : 2
15.12.2015
Болтон
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Чарльтон
0 : 0
12.12.2015
Лидс
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Чарльтон
0 : 3
28.11.2015
Ипсвич Таун
1' - 13'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
21.11.2015
Чарльтон
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Чарльтон
3 : 1
07.11.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
27'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
03.11.2015
Чарльтон
1' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2015
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Чарльтон
0 : 3
24.10.2015
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
0 : 3
20.10.2015
Престон
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рединг
1 : 0
17.10.2015
Чарльтон
1' - 70'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Чарльтон
2 : 2
04.10.2015
Фулхэм
80' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Блэкберн
3 : 0
19.09.2015
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
1 : 2
15.09.2015
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Чарльтон
1 : 1
12.09.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
29.08.2015
Чарльтон
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
18.08.2015
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
1 : 1
15.08.2015
Чарльтон
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
2 : 0
08.08.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Главные новости
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
6
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
2
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
9
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+