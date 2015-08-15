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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Чарльтон
Дерби Каунти - Чарльтон: обзор матча 15 августа 2015
Дерби Каунти
15.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Завершен
Чарльтон
68'
К. Мартин
48'
Т. Уотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Чарльтон
90'
+2
Замена
Э. Ба
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
88'
Замена
Д. Джексон
️️️️
С. Макиенок
Замена
С. Кристи
️️️️
Д. Хансон
87'
85'
Желтая карточка
А. Каши
77'
Желтая карточка
П. Бауэр
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
Пас отдал
Д. Хансон
68'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Расселл
67'
61'
Замена
З. Бергдич
️️️️
К. Себальос
48'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уотт
Пас отдал
С. Макиенок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
24
Джордан Кузинс
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
10
Кристиан Себальос
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
4-5-1
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
5
Шекелл
3
Форсит
10
Инс
29
Хендрик
34
Торне
6
Хансон
77
Расселл
18
Мартин
3-1-3-3
1
Поуп
5
Бауэр
3
Фокс
20
Солли
5
Каши
7
Гудмундссон
12
Диарра
24
Кузинс
32
Уотт
10
Себальос
24
Макиенок
6
Хансон
29
Кристи
29
Кристи
6
Хансон
77
Расселл
18
Вайманн
18
Вайманн
77
Расселл
10
Себальос
19
Бергдич
19
Бергдич
10
Себальос
24
Макиенок
4
Джексон
4
Джексон
24
Макиенок
7
Гудмундссон
7
Ба
7
Ба
7
Гудмундссон
Остались в запасе
Дерби Каунти
Чарльтон
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЛП
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Дерби Каунти - Чарльтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Найджел Миллер
(Дарем)
Стадион:
Прайд Парк
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