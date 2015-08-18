Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Чарльтон
Ноттингем Форест - Чарльтон: обзор матча 18 августа 2015
Ноттингем Форест
18.08.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 0
Завершен
Чарльтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Чарльтон
Желтая карточка
Д. Воган
88'
86'
Замена
З. Бергдич
️️️️
К. Себальос
84'
Замена
К. Грант
️️️️
Р. Гоочаннеиджад
Желтая карточка
М. Миллс
71'
64'
Замена
Р. Гоочаннеиджад
️️️️
Т. Уотт
Замена
Д. Грант
️️️️
Д. Уорд
55'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Д. Блэксток
54'
36'
Желтая карточка
А. Диарра
Желтая карточка
М. Мансьенн
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
20
Крис Солли
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
5
Ахмед Каши
ОП
12
Алу Диарра
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Джордж Грант
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Чарльтон
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
4-3-3
24
Де Врис
28
Мансьенн
5
Миллс
6
Уилсон
2
Личай
8
Воган
23
Лэнсбери
14
Бурк
7
Бурк
16
Уорд
20
Блэксток
3-1-3-3
1
Поуп
20
Солли
3
Фокс
5
Бауэр
5
Каши
7
Гудмундссон
24
Кузинс
12
Диарра
32
Уотт
24
Макиенок
10
Себальос
16
Уорд
7
Грант
7
Грант
16
Уорд
20
Блэксток
19
Уокер
19
Уокер
20
Блэксток
10
Себальос
19
Бергдич
19
Бергдич
10
Себальос
32
Уотт
16
Гоочаннеиджад
16
Гоочаннеиджад
32
Уотт
Гоочаннеиджад
9
Грант
9
Грант
Гоочаннеиджад
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Чарльтон
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Ноттингем Форест - Чарльтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дрисдейл
(Линкольншир)
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Чарльтон
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ипсвич Таун» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Тоттенхэм» – «Чарльтон»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
Фанат «Чарльтона» запросил у клуба трансфер российского защитника
2025.06.21 10:18
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+