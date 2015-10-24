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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Брентфорд
Чарльтон - Брентфорд: обзор матча 24 октября 2015
Чарльтон
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 3
Завершен
Брентфорд
26'
Д. Свифт
55'
А. Джадж
86'
Л. Вибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Брентфорд
89'
Замена
С. Каньос
️️️️
А. МакКормак
86'
ГОЛ! 0:3!
Л. Вибе
Пас отдал
А. Джадж
Желтая карточка
К. МакАлени
77'
Замена
К. Грант
️️️️
Т. Уотт
76'
73'
Замена
Л. Вибе
️️️️
М. Джуричин
62'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
Д. Свифт
Замена
К. МакАлени
️️️️
Ф. Мусса
61'
Замена
Р. Гоочаннеиджад
️️️️
С. Макиенок
56'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Джадж
Пас отдал
А. МакКормак
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Свифт
Пас отдал
А. Джадж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
20
Крис Солли
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
44
Франк Мусса
ЛП
4
Джонни Джексон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
4-4-2
30
Хендерсон
20
Солли
23
Сарр
5
Бауэр
3
Фокс
44
Мусса
4
Джексон
24
Кузинс
7
Гудмундссон
32
Уотт
24
Макиенок
3-5-2
27
Баттон
6
Тарковски
6
Дин
21
Бидуэлл
4
МакКормак
18
Вудс
8
Дьягурага
23
Йеннарис
31
Джадж
8
Свифт
7
Джуричин
44
Мусса
10
МакАлени
10
МакАлени
44
Мусса
32
Уотт
9
Грант
9
Грант
32
Уотт
24
Макиенок
16
Гоочаннеиджад
16
Гоочаннеиджад
24
Макиенок
4
МакКормак
7
Каньос
7
Каньос
4
МакКормак
8
Свифт
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
8
Свифт
7
Джуричин
26
Вибе
26
Вибе
7
Джуричин
Остались в запасе
Чарльтон
Брентфорд
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Ник Поуп
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
1
Ник Поуп
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Главный тренер
Маринус Дикхуйзен
Статистика матча Чарльтон - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Вэлли
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