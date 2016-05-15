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Пабло Перес
Статистика
Пабло Перес - статистика
Завершил карьеру
2 августа 1993 (33), Хихон
#10 | Полузащитник
187 см
Испания
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Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
18
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Спортинг
2 : 0
15.05.2016
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
08.05.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
2 : 0
29.04.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
6 : 0
23.04.2016
Спортинг
1' - 62'
Испания. Примера, 33 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
16.04.2016
Спортинг
1' - 46'
2'
Испания. Примера, 32 тур
Спортинг
0 : 1
10.04.2016
Сельта
1' - 69'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0 : 0
04.04.2016
Спортинг
1' - 74'
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
2 : 1
19.03.2016
Атлетико
1' - 69'
67'
Испания. Примера, 29 тур
Малага
1 : 0
11.03.2016
Спортинг
72' - 90'
81'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
1 : 1
20.02.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Спортинг
1 : 3
17.02.2016
Барселона
1' - 69'
Испания. Примера, 23 тур
Спортинг
1 : 1
07.02.2016
Депортиво
79' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
0 : 1
31.01.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Спортинг
5 : 1
22.01.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал
5 : 1
17.01.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
2 : 0
10.01.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
2 : 0
30.12.2015
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
2 : 0
12.12.2015
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3 : 1
06.12.2015
Лас-Пальмас
88' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
2 : 1
29.11.2015
Спортинг
71' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетико
1 : 0
08.11.2015
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1 : 0
01.11.2015
Малага
1' - 63'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
3 : 0
26.10.2015
Спортинг
70' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Спортинг
3 : 3
19.10.2015
Гранада
65' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 2
03.10.2015
Спортинг
82' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
1 : 2
27.09.2015
Бетис
81' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Депортиво
2 : 3
20.09.2015
Спортинг
78' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Спортинг
0 : 1
12.09.2015
Валенсия
1' - 82'
77'
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