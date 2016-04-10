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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Сельта
Спортинг - Сельта: обзор матча 10 апреля 2016
Спортинг
10.04.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
64'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Сельта
90'
+1
Замена
У. Мальо
️️️️
Ф. Орельяна
85'
Желтая карточка
Р. Бланко
83'
Замена
К. Бове
️️️️
Д. Гуидетти
79'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
Замена
Д. Нди
️️️️
Джони
77'
Желтая карточка
Н. Касес
72'
Замена
А. Халилович
️️️️
П. Перес
69'
67'
Желтая карточка
Д. Васс
64'
ГОЛ! 0:1!
Нолито
Пас отдал
Ф. Орельяна
63'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Я. Аспас
Замена
К. Кастро
️️️️
К. Кармона
60'
Желтая карточка
О. Враньеш
35'
35'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
19'
Желтая карточка
Х. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Игор Лихновски
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Ален Халилович
АП
20
Дани Нди
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
3-5-1-1
25
Куэльяр
22
Мере
23
Эрнандес
22
Враньеш
6
Альварес
14
Кармона
18
Лопес Бланко
10
Перес
10
Касес
24
Джони
19
Санабрия
3-2-1-1-3
36
Бланко
22
Радойя
21
Планас
21
Гомес
22
Кабрал
17
Кастро
10
Васс
14
Орельяна
10
Аспас
3
Нолито
11
Гуидетти
10
Перес
10
Халилович
10
Халилович
10
Перес
24
Джони
20
Нди
20
Нди
24
Джони
14
Кармона
16
Кастро
16
Кастро
14
Кармона
14
Орельяна
22
Мальо
22
Мальо
14
Орельяна
10
Аспас
19
Эрнандес
19
Эрнандес
10
Аспас
11
Гуидетти
12
Бове
12
Бове
11
Гуидетти
Остались в запасе
Спортинг
Сельта
8
Омар Маскарель
ОП
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Спортинг - Сельта
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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