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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Малага
Спортинг - Малага: обзор матча 01 ноября 2015
Спортинг
01.11.2015, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 10 тур
1 : 0
Завершен
Малага
27'
А. Халилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Малага
86'
Желтая карточка
Велигтон
84'
Желтая карточка
Ресио
Замена
Р. Айт-Атмане
️️️️
М. Анхель Герреро
83'
76'
Замена
Д. Чоп
️️️️
А. Бока
Замена
А. Менендес
️️️️
Джони
76'
Замена
Уго
️️️️
П. Перес
63'
59'
Замена
Дуда
️️️️
А. Тигадуини
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
45'
+1
38'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
28'
Замена
Ф. Эшпинью
️️️️
И. Камачо
ГОЛ! 1:0!
А. Халилович
Пас отдал
С. Альварес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Пабло Перес
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
24
Аднан Тигадуини
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Шарлес
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
27
Серхио Иглесиас
ЦФ
10
Уго
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Куэльяр
11
Лора
20
Эспиноcа
14
Эрнандес
8
Маскарель
10
Перес
6
Альварес
18
Лопес Бланко
24
Джони
10
Халилович
10
Герреро
4-4-1-1
13
Камени
16
Росалес
3
Велигтон
6
Альбентоса
15
Бока
24
Тигадуини
4
Камачо
36
Ресио
27
Хуанкар
8
Форнальс
19
Шарлес
24
Джони
3
Менендес
3
Менендес
24
Джони
10
Герреро
8
Айт-Атмане
8
Айт-Атмане
10
Герреро
10
Перес
10
Уго
10
Уго
10
Перес
4
Камачо
10
Эшпинью
10
Эшпинью
4
Камачо
24
Тигадуини
17
Дуда
17
Дуда
24
Тигадуини
15
Бока
9
Чоп
9
Чоп
15
Бока
Остались в запасе
Спортинг
Малага
27
Серхио Иглесиас
ЦФ
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Остались в запасе
27
Серхио Иглесиас
ЦФ
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Спортинг - Малага
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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