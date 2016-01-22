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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Реал Сосьедад
Спортинг - Реал Сосьедад: обзор матча 22 января 2016
Спортинг
22.01.2016, пятница, 22:30
Испания. Примера, 21 тур
5 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
1'
К. Кармона
9'
Д. Нди
44'
А. Санабрия
53'
А. Санабрия
82'
А. Санабрия
38'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Реал Сосьедад
ГОЛ! 5:1!
А. Санабрия
Пас отдал
А. Халилович
82'
Замена
А. Менендес
️️️️
Джони
79'
76'
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Бергара
Замена
А. Халилович
️️️️
Д. Нди
75'
Замена
О. Маскарель
️️️️
С. Альварес
63'
63'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
ГОЛ! 4:1!
А. Санабрия
53'
45'
+3
Желтая карточка
И. Мартинес
45'
+2
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Элустондо
45'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
Брума
ГОЛ! 3:1!
А. Санабрия
Пас отдал
С. Альварес
44'
38'
ГОЛ! 2:1!
К. Вела
Желтая карточка
К. Кармона
21'
Желтая карточка
А. Санабрия
14'
ГОЛ! 2:0!
Д. Нди
Пас отдал
К. Кармона
9'
ГОЛ! 1:0!
К. Кармона
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
20
Дани Нди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
3-4-2-1
25
Куэльяр
23
Эрнандес
11
Лора
22
Мере
6
Альварес
14
Кармона
18
Лопес Бланко
8
Айт-Атмане
24
Джони
20
Нди
19
Санабрия
4-3-1-2
28
Рульи
2
Сальдуа
23
Эрнандес
26
Мартинес
6
Элустондо
10
Прието
5
Бергара
14
Ильярраменди
77
Брума
9
Жонатас
10
Вела
6
Альварес
8
Маскарель
8
Маскарель
6
Альварес
24
Джони
3
Менендес
3
Менендес
24
Джони
20
Нди
10
Халилович
10
Халилович
20
Нди
6
Элустондо
3
Гонсалес
3
Гонсалес
6
Элустондо
5
Бергара
14
Пардо
14
Пардо
5
Бергара
77
Брума
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
77
Брума
Остались в запасе
Спортинг
Реал Сосьедад
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Пабло Перес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
13
Ойер
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Пабло Перес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Спортинг - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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