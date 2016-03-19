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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Атлетико
Спортинг - Атлетико: обзор матча 19 марта 2016
Спортинг
19.03.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
79'
А. Санабрия
89'
К. Кастро
29'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетико
Замена
Р. Айт-Атмане
️️️️
А. Санабрия
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
К. Кастро
Пас отдал
Джони
89'
Желтая карточка
Н. Касес
85'
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
79'
77'
Желтая карточка
Хуанфран
76'
Замена
Хуанфран
️️️️
Л. Вьетто
Замена
К. Кармона
️️️️
П. Перес
69'
Желтая карточка
П. Перес
67'
Желтая карточка
Х. Мере
65'
63'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Гризманн
58'
Замена
Габи
️️️️
А. Корреа
Желтая карточка
С. Альварес
58'
Замена
К. Кастро
️️️️
О. Маскарель
56'
52'
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
А. Санабрия
37'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Начо Монсальве
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Габи
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-1-4-1-1
25
Куэльяр
22
Мере
23
Эрнандес
11
Лора
8
Маскарель
6
Альварес
18
Лопес Бланко
10
Касес
10
Перес
24
Джони
19
Санабрия
4-1-2-1-2
13
Облак
18
Гамес
21
Эрнандес
20
Хименес
16
Луис
5
Краневиттер
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
7
Гризманн
10
Вьетто
10
Перес
14
Кармона
14
Кармона
10
Перес
19
Санабрия
8
Айт-Атмане
8
Айт-Атмане
19
Санабрия
8
Маскарель
16
Кастро
16
Кастро
8
Маскарель
10
Вьетто
20
Хуанфран
20
Хуанфран
10
Вьетто
10
Корреа
14
Габи
14
Габи
10
Корреа
7
Гризманн
9
Торрес
9
Торрес
7
Гризманн
Остались в запасе
Спортинг
Атлетико
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
4
Начо Монсальве
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Аугусто Фернандес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
4
Начо Монсальве
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
17
Аугусто Фернандес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Спортинг - Атлетико
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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