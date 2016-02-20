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Ла Лига 2026/2027
Бетис - Спортинг
Бетис - Спортинг: обзор матча 20 февраля 2016
Бетис
20.02.2016, суббота, 22:30
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
67'
Г. Пеццелла
65'
К. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Спортинг
Желтая карточка
А. Н'Диайе
87'
85'
Замена
А. Лора
️️️️
К. Кармона
81'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
К. Кастро
81'
Желтая карточка
О. Враньеш
Замена
Х. Молина
️️️️
Ф. Кадир
79'
69'
Замена
Джони
️️️️
А. Менендес
Замена
Д. Себальос
️️️️
Петрос
69'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пеццелла
Пас отдал
Х. Варгас
67'
65'
ГОЛ! 0:1!
К. Кастро
Пас отдал
А. Халилович
60'
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
Замена
Хоакин
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
53'
37'
Желтая карточка
С. Альварес
Желтая карточка
М. Монтойя
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
21
Шарли Мусонда
ЛВ
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Игор Лихновски
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Адан
18
Гонсалес
2
Пеццелла
33
Монтойя
6
Петрос
11
Варгас
20
Кадир
21
Н'Диайе
21
Мусонда
24
Кастро
9
ван Вольфсвинкел
4-4-1-1
25
Куэльяр
3
Менендес
22
Мере
22
Враньеш
23
Эрнандес
14
Кармона
6
Альварес
18
Лопес Бланко
8
Айт-Атмане
10
Халилович
16
Кастро
6
Петрос
25
Себальос
25
Себальос
6
Петрос
9
ван Вольфсвинкел
17
Хоакин
17
Хоакин
9
ван Вольфсвинкел
20
Кадир
19
Молина
19
Молина
20
Кадир
3
Менендес
24
Джони
24
Джони
3
Менендес
14
Кармона
11
Лора
11
Лора
14
Кармона
16
Кастро
10
Герреро
10
Герреро
16
Кастро
Остались в запасе
Бетис
Спортинг
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Хуан Мерино
3
Игор Лихновски
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Пабло Перес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
3
Игор Лихновски
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Пабло Перес
ЦП
Главный тренер
Хуан Мерино
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Бетис - Спортинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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