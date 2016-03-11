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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Спортинг
Малага - Спортинг: обзор матча 11 марта 2016
Малага
11.03.2016, пятница, 22:30
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
25'
Хуанпи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Спортинг
Замена
К. Атсу
️️️️
Хуанпи
86'
83'
Желтая карточка
А. Халилович
81'
Желтая карточка
П. Перес
72'
Замена
П. Перес
️️️️
К. Кармона
Замена
Дуда
️️️️
Г. Кастро
72'
Желтая карточка
Р. Росалес
70'
66'
Замена
А. Халилович
️️️️
А. Санабрия
Замена
Хуанкар
️️️️
И. Уче
65'
52'
Желтая карточка
С. Альварес
45'
Замена
К. Кастро
️️️️
Д. Нди
Желтая карточка
Хуанпи
26'
ГОЛ! 1:0!
Хуанпи
Пас отдал
Шарлес
25'
18'
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
АП
14
Икечукву Уче
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
20
Дани Нди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Малага
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Игор Лихновски
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-2-2-2
13
Очоа
6
Альбентоса
16
Росалес
23
Торрес
3
Велигтон
36
Ресио
5
Кастро
8
Форнальс
10
Хуанпи
19
Шарлес
14
Уче
3-1-3-2-1
25
Куэльяр
23
Эрнандес
22
Мере
11
Лора
8
Маскарель
18
Лопес Бланко
14
Кармона
6
Альварес
20
Нди
24
Джони
19
Санабрия
14
Уче
27
Хуанкар
27
Хуанкар
14
Уче
10
Хуанпи
30
Атсу
30
Атсу
10
Хуанпи
5
Кастро
17
Дуда
17
Дуда
5
Кастро
14
Кармона
10
Перес
10
Перес
14
Кармона
19
Санабрия
10
Халилович
10
Халилович
19
Санабрия
20
Нди
16
Кастро
16
Кастро
20
Нди
Остались в запасе
Малага
Спортинг
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
Остались в запасе
3
Игор Лихновски
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Малага - Спортинг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Ла Росаледа
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