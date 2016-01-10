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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Спортинг
Вильярреал - Спортинг: обзор матча 10 января 2016
Вильярреал
10.01.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
26'
С. Бакамбу
51'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Спортинг
87'
Желтая карточка
Н. Касес
Желтая карточка
Р. Сольдадо
87'
Желтая карточка
Саму
79'
Замена
Т. Пина
️️️️
Джонатан
78'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Бакамбу
71'
69'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
И. Лопес Бланко
Замена
Саму
️️️️
М. Тригерос
66'
64'
Замена
Джони
️️️️
К. Кармона
Желтая карточка
В. Руис
61'
Желтая карточка
Бруно
53'
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Р. Сольдадо
51'
39'
Замена
Х. Мере
️️️️
Б. Эспиноcа
33'
Желтая карточка
К. Кармона
ГОЛ! 1:0!
С. Бакамбу
Пас отдал
Р. Сольдадо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
6
Джонатан
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Ален Халилович
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
10
Пабло Перес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
3
Марин
37
Мусаккио
4
Руис
2
Гаспар
6
Джонатан
21
Бруно
14
Тригерос
4
Суарес
94
Бакамбу
9
Сольдадо
4-1-3-1-1
25
Куэльяр
11
Лора
20
Эспиноcа
23
Эрнандес
3
Менендес
8
Маскарель
14
Кармона
10
Касес
18
Лопес Бланко
10
Халилович
19
Санабрия
6
Джонатан
17
Пина
17
Пина
6
Джонатан
14
Тригерос
14
Саму
14
Саму
14
Тригерос
94
Бакамбу
12
Баптистао
12
Баптистао
94
Бакамбу
14
Кармона
24
Джони
24
Джони
14
Кармона
20
Эспиноcа
22
Мере
22
Мере
20
Эспиноcа
18
Лопес Бланко
10
Герреро
10
Герреро
18
Лопес Бланко
Остались в запасе
Вильярреал
Спортинг
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Пабло Перес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Пабло Перес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Вильярреал - Спортинг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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