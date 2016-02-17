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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Барселона
Спортинг - Барселона: обзор матча 17 февраля 2016
Спортинг
17.02.2016, среда, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
1 : 3
Завершен
Барселона
27'
К. Кастро
25'
Л. Месси
31'
Л. Месси
67'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Барселона
Желтая карточка
Р. Канелья
90'
+1
81'
Замена
М. Бартра
️️️️
Ж. Пике
80'
Замена
Х. Маскерано
️️️️
С. Бускетс
78'
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
А. Баррера
️️️️
А. Менендес
74'
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
П. Перес
69'
Замена
Джони
️️️️
К. Кастро
69'
67'
ГОЛ! 1:3!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Видаль
62'
Пенальти не реализован!
Л. Суарес
Желтая карточка
Х. Мере
61'
31'
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
ГОЛ! 1:1!
К. Кастро
Пас отдал
А. Менендес
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Игор Лихновски
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
11
Альберто Лора
(К)
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
20
Алекс Баррера
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Куэльяр
11
Лора
3
Менендес
15
Канелья
22
Мере
8
Маскарель
3
Лихновски
10
Перес
10
Касес
10
Халилович
16
Кастро
4-1-2-2-1
1
Браво
22
Видаль
3
Пике
22
Матье
3
Адриано
5
Бускетс
11
Ракитич
66
Туран
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
16
Кастро
24
Джони
24
Джони
16
Кастро
3
Менендес
20
Баррера
20
Баррера
3
Менендес
10
Перес
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
10
Перес
3
Пике
5
Бартра
5
Бартра
3
Пике
5
Бускетс
14
Маскерано
14
Маскерано
5
Бускетс
Остались в запасе
Спортинг
Барселона
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Спортинг - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
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