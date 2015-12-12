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Ла Лига 2026/2027
Севилья - Спортинг
Севилья - Спортинг: обзор матча 12 декабря 2015
Севилья
12.12.2015, суббота, 22:30
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
75'
К. Гамейро (П)
80'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Спортинг
Желтая карточка
К. Гамейро
83'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Ф. Льоренте
81'
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Е. Коноплянка
80'
78'
Замена
Р. Айт-Атмане
️️️️
Д. Нди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Гамейро
75'
74'
Вторая желтая
Л. Эрнандес
Желтая карточка
Э. Банега
72'
70'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
Замена
К. Гамейро
️️️️
Витоло
69'
62'
Замена
А. Менендес
️️️️
Х. Мере
59'
Замена
А. Лора
️️️️
К. Кастро
54'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
С. Н'Зонзи
45'
32'
Желтая карточка
Д. Нди
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Начо Касес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
20
Дани Нди
АП
10
Ален Халилович
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
25
Мариано
15
Колоджейчак
23
Рами
20
Крыховяк
7
Крон-Дели
15
Н'Зонзи
11
Банега
7
Витоло
12
Льоренте
3-1-2-3-1
25
Куэльяр
22
Мере
20
Эспиноcа
23
Эрнандес
8
Маскарель
10
Касес
18
Лопес Бланко
20
Нди
10
Халилович
24
Джони
16
Кастро
12
Льоренте
19
Рейес
19
Рейес
12
Льоренте
15
Н'Зонзи
22
Коноплянка
22
Коноплянка
15
Н'Зонзи
7
Витоло
9
Гамейро
9
Гамейро
7
Витоло
22
Мере
3
Менендес
3
Менендес
22
Мере
16
Кастро
11
Лора
11
Лора
16
Кастро
20
Нди
8
Айт-Атмане
8
Айт-Атмане
20
Нди
Остались в запасе
Севилья
Спортинг
13
Давид Сорья
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Альберто Гарсия
ВР
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Севилья - Спортинг
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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