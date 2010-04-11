Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристоф Дабровски - статистика

Завершил карьеру
1 июля 1978 (48)
#5 | Полузащитник
195 см | 87 кг
Германия | Польша
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
28
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бохум
1 : 2
11.04.2010
Гамбург
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
1 : 1
03.04.2010
Бохум
1' - 90'
23'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бохум
1 : 2
26.03.2010
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
3 : 2
20.03.2010
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бохум
1 : 4
13.03.2010
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
4 : 1
06.03.2010
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бохум
0 : 0
27.02.2010
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
0 : 0
20.02.2010
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бохум
2 : 1
13.02.2010
Хоффенхайм
1' - 90'
73'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бохум
1 : 1
06.02.2010
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0 : 0
30.01.2010
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бохум
2 : 2
23.01.2010
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
1 : 2
16.01.2010
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
2 : 3
19.12.2009
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бохум
1 : 5
12.12.2009
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
1 : 1
05.12.2009
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Бохум
0 : 0
27.11.2009
Кельн
1' - 90'
45'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
0 : 1
22.11.2009
Бохум
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
2 : 1
01.11.2009
Бохум
1' - 90'
62'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бохум
1 : 4
25.10.2009
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бохум
1 : 1
03.10.2009
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
0 : 1
25.09.2009
Бохум
73' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Бохум
2 : 3
19.09.2009
Майнц
1' - 90'
84'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 0
12.09.2009
Бохум
1' - 90'
20'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 1
29.08.2009
Бохум
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бохум
1 : 0
23.08.2009
Герта
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3 : 0
16.08.2009
Бохум
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
3 : 3
09.08.2009
Боруссия М
1' - 46'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+