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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Герта
Бохум - Герта: обзор матча 23 августа 2009
Бохум
23.08.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Герта
47'
А. Яхья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Герта
Замена
К. Янкер
️️️️
М. Штайн
Желтая карточка
Раффаэл
Замена
К. Дабровски
️️️️
Д. Имхоф
Замена
З. Дедич
️️️️
С. Шестак
Замена
Л. Пищек
️️️️
В. Домовчийски
Замена
К. Фукс
️️️️
Д. Эпалле
Желтая карточка
Г. Качар
Замена
Раффаэл
️️️️
М. Нику
ГОЛ! 1:0!
А. Яхья
Желтая карточка
Ф. Бениг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
15
Даниэль Имхоф
ЦП
11
Станислав Шестак
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Пол Дардаи
ЦП
16
Сисеро
ЦП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бохум
25
Даниель Фернандеш
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
29
Златко Дедич
ЦФ
44
Синджи Оно
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
0
Леннарт Хартманн
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
4-1-5
29
Хеерваген
5
Бениг
24
Яхья
3
Маврай
6
Пферцель
15
Имхоф
14
Климович
4
Йоханссон
40
Эпалле
7
Фрайер
11
Шестак
4-5-1
33
Дробны
2
Штайн
39
Пейчинович
3
Фридрих
5
фон Берген
20
Эберт
20
Качар
8
Дардаи
16
Сисеро
8
Нику
19
Домовчийски
40
Эпалле
28
Фукс
28
Фукс
40
Эпалле
15
Имхоф
5
Дабровски
5
Дабровски
15
Имхоф
11
Шестак
29
Дедич
29
Дедич
11
Шестак
2
Штайн
16
Янкер
16
Янкер
2
Штайн
19
Домовчийски
26
Пищек
26
Пищек
19
Домовчийски
8
Нику
11
Раффаэл
11
Раффаэл
8
Нику
Остались в запасе
Бохум
Герта
25
Даниель Фернандеш
ВР
2
Матиас Конча
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
44
Синджи Оно
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
0
Леннарт Хартманн
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
25
Даниель Фернандеш
ВР
2
Матиас Конча
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
44
Синджи Оно
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
0
Леннарт Хартманн
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Бохум - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рурштадион
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