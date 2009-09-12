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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бохум
Хоффенхайм - Бохум: обзор матча 12 сентября 2009
Хоффенхайм
12.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Бохум
16'
Д. Ба
58'
Ч. Обаси Огбуке
79'
М. Комппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бохум
Замена
Майкосуэл
️️️️
В. Ибишевич
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Д. Ба
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
К. Эдуардо
Желтая карточка
М. Конча
ГОЛ! 3:0!
М. Комппер
Желтая карточка
М. Айдын
Замена
Д. Гроте
️️️️
С. Шестак
Замена
М. Айдын
️️️️
З. Дедич
Желтая карточка
Ф. Бениг
ГОЛ! 2:0!
Ч. Обаси Огбуке
Замена
М. Конча
️️️️
М. Пферцель
20'
Желтая карточка
К. Дабровски
ГОЛ! 1:0!
Д. Ба
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
11
Станислав Шестак
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Бохум
25
Даниель Фернандеш
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
9
Миркан Айдын
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
4-1-2-3
26
Хильдебранд
26
Ибертсбергер
4
Шимунич
5
Комппер
32
Бек
14
Густаво
22
Эдуардо
23
Салихович
19
Ба
11
Ибишевич
7
Обаси Огбуке
4-1-5
29
Хеерваген
6
Пферцель
24
Яхья
3
Маврай
5
Бениг
5
Дабровски
11
Шестак
4
Йоханссон
40
Эпалле
7
Фрайер
29
Дедич
19
Ба
4
Сукулини
4
Сукулини
19
Ба
22
Эдуардо
7
Вукчевич
7
Вукчевич
22
Эдуардо
11
Ибишевич
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
29
Дедич
9
Айдын
9
Айдын
29
Дедич
6
Пферцель
2
Конча
2
Конча
6
Пферцель
11
Шестак
20
Гроте
20
Гроте
11
Шестак
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бохум
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
25
Даниель Фернандеш
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
Остались в запасе
25
Даниель Фернандеш
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Хоффенхайм - Бохум
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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