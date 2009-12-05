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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бохум
Штутгарт - Бохум: обзор матча 05 декабря 2009
Штутгарт
05.12.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Бохум
63'
С. Таски
89'
К. Фукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Бохум
Желтая карточка
Р. Прокоп
Желтая карточка
К. Фукс
ГОЛ! 1:1!
К. Фукс
Красная карточка
Д. Климович
Замена
А. Йоханссон
️️️️
С. Оно
Замена
Д. Климович
️️️️
Д. Эпалле
Замена
Ч. Марика
️️️️
Ю. Шибер
ГОЛ! 1:0!
С. Таски
Замена
П. Фрайер
️️️️
З. Дедич
Замена
С. Челоцци
️️️️
Т. Хитцльшпергер
Желтая карточка
С. Таски
Замена
Элсон
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
К. Треш
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
37
Роман Прокоп
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
40
Джоел Эпалле
ЦФ
11
Станислав Шестак
ЦФ
44
Синджи Оно
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
0
Йилдирай Баштюрк
ЦП
7
Элсон
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
7
Пауль Фрайер
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
3-5-2
13
Леманн
23
Маньин
35
Таски
15
Дельпьер
28
Треш
0
Хитцльшпергер
13
Руди
8
Кузманович
11
Глеб
20
Шибер
18
Какау
4-1-5
29
Хеерваген
6
Пферцель
3
Маврай
4
Мальтриц
28
Фукс
5
Дабровски
37
Прокоп
44
Оно
11
Шестак
40
Эпалле
29
Дедич
0
Хитцльшпергер
22
Челоцци
22
Челоцци
0
Хитцльшпергер
8
Кузманович
7
Элсон
7
Элсон
8
Кузманович
20
Шибер
19
Марика
19
Марика
20
Шибер
29
Дедич
7
Фрайер
7
Фрайер
29
Дедич
44
Оно
4
Йоханссон
4
Йоханссон
44
Оно
40
Эпалле
14
Климович
14
Климович
40
Эпалле
Остались в запасе
Штутгарт
Бохум
0
Йилдирай Баштюрк
ЦП
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
0
Йилдирай Баштюрк
ЦП
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
30
Патрик Фабиан
ЦЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
20
Деннис Гроте
ПП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Штутгарт - Бохум
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
МХПАрена
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