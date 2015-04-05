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    Алехандро Фелип - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Алехандро
    Фамилия Фелип
    Команда Хетафе
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2015 72' -91' Реал (Мадрид) 7:3 Хетафе (Хетафе)
    17.05.2015 90' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    11.05.2015 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    03.05.2015 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:2 Гранада (Гранада)
    28.04.2015 63' -91' Барселона (Барселона) 6:0 Хетафе (Хетафе)
    25.04.2015 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Леванте (Валенсия)
    18.04.2015 75' -90' Атлетик (Бильбао) 4:0 Хетафе (Хетафе)
    12.04.2015 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    09.04.2015 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:1 Хетафе (Хетафе)
    05.04.2015 91' -90' Хетафе (Хетафе) 2:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    21.03.2015 83' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    16.03.2015 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    09.03.2015 Был в запасе Кордоба (Кордоба) 1:2 Хетафе (Хетафе)
    28.02.2015 Был в запасе Малага (Малага) 3:2 Хетафе (Хетафе)
    20.02.2015 85' -90' Хетафе (Хетафе) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    15.02.2015 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    08.02.2015 88' -90' Хетафе (Хетафе) 2:1 Севилья (Севилья)
    01.02.2015 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    26.01.2015 90' -90' Хетафе (Хетафе) 2:1 Сельта (Виго)
    18.01.2015 82' -90' Хетафе (Хетафе) 0:3 Реал (Мадрид)
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