Алехандро Фелип - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Фелип
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Фелип
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|72' -91'
|Реал (Мадрид)
|7:3
|Хетафе (Хетафе)
|17.05.2015
|90' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|11.05.2015
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|03.05.2015
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|28.04.2015
|63' -91'
|Барселона (Барселона)
|6:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|18.04.2015
|75' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Хетафе (Хетафе)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|09.04.2015
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Хетафе (Хетафе)
|05.04.2015
|91' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|21.03.2015
|83' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|16.03.2015
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|09.03.2015
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|1:2
|Хетафе (Хетафе)
|28.02.2015
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|3:2
|Хетафе (Хетафе)
|20.02.2015
|85' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|15.02.2015
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|08.02.2015
|88' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|26.01.2015
|90' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Сельта (Виго)
|18.01.2015
|82' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Реал (Мадрид)