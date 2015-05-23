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Алехандро Фелип
Статистика
Алехандро Фелип - статистика
Завершил карьеру
3 апреля 1992 (34)
#36 | Полузащитник
180 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
7 : 3
23.05.2015
Хетафе
72' - 120'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 1
17.05.2015
Эйбар
90' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 0
11.05.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1 : 2
03.05.2015
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
6 : 0
28.04.2015
Хетафе
63' - 120'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0 : 1
25.04.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
4 : 0
18.04.2015
Хетафе
75' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1 : 1
12.04.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эльче
0 : 1
09.04.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
2 : 1
05.04.2015
Депортиво
91' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
2 : 0
21.03.2015
Хетафе
83' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0 : 1
16.03.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1 : 2
09.03.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3 : 2
28.02.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
2 : 1
20.02.2015
Эспаньол
85' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1 : 0
15.02.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 1
08.02.2015
Севилья
88' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1 : 0
01.02.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 1
26.01.2015
Сельта
90' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 3
18.01.2015
Реал
82' - 90'
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