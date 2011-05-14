Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торстен Фрингс - статистика

Завершил карьеру
22 ноября 1976 (49), Вюрзелен
| Полузащитник
182 см | 80 кг
Германия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вердер
32
6
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
14.05.2011
Вердер
1' - 90'
43'
52'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Вердер
2 : 0
07.05.2011
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0 : 1
29.04.2011
Вольфсбург
1' - 75'
67'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Санкт-Паули
1 : 3
23.04.2011
Вердер
1' - 90'
73'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
1 : 1
16.04.2011
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
1 : 1
08.04.2011
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1 : 1
02.04.2011
Штутгарт
1' - 90'
35'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
1 : 3
19.03.2011
Вердер
1' - 90'
59'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1 : 1
12.03.2011
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
1 : 3
06.03.2011
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гамбург
4 : 0
19.02.2011
Вердер
1' - 90'
40'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
1 : 1
13.02.2011
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
1 : 1
05.02.2011
Вердер
1' - 76'
43'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер
1 : 3
29.01.2011
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
3 : 0
22.01.2011
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
2 : 1
15.01.2011
Хоффенхайм
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
1 : 2
18.12.2010
Кайзерслаутерн
1' - 82'
74'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
2 : 0
11.12.2010
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
0 : 0
04.12.2010
Вердер
1' - 90'
74'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
3 : 0
28.11.2010
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
4 : 0
20.11.2010
Вердер
1' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0 : 0
13.11.2010
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
6 : 0
07.11.2010
Вердер
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2 : 3
30.10.2010
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
1 : 4
23.10.2010
Вердер
1' - 82'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 1
16.10.2010
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
3 : 2
25.09.2010
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
4 : 1
21.09.2010
Вердер
1' - 90'
36'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0 : 2
18.09.2010
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
0 : 0
11.09.2010
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
4 : 2
28.08.2010
Кельн
1' - 90'
33'
72'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
4 : 1
21.08.2010
Вердер
1' - 90'
3'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+