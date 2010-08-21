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Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 21 августа 2010
Хоффенхайм
21.08.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
4 : 1
Завершен
Вердер
20'
Д. Ба
37'
П. Млапа
41'
В. Ибишевич
43'
С. Салихович
3'
Т. Фрингс (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
Желтая карточка
К. Айхнер
Замена
С. Вагнер
️️️️
Т. Боровски
Замена
К. Айхнер
️️️️
М. Комппер
Замена
М. Марин
️️️️
А. Хант
ГОЛ! 4:1!
С. Салихович
ГОЛ! 3:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Л. Густаво
ГОЛ! 2:1!
П. Млапа
Пас отдал
М. Комппер
Замена
М. Арнаутович
️️️️
У. Алмейда
ГОЛ! 1:1!
Д. Ба
Пас отдал
В. Ибишевич
20'
10'
Желтая карточка
Т. Боровски
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Фрингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Марвин Комппер
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
0
Тобиас Вайс
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Демба Ба
ЛФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
14
Аарон Хант
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-1-2-3
22
Штарке
5
Комппер
4
Шимунич
25
Ворса
32
Бек
14
Густаво
0
Вайс
23
Салихович
19
Ба
11
Ибишевич
26
Млапа
4-1-2-1-2
1
Визе
8
Фритц
4
Предль
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
44
Баргфреде
6
Боровски
14
Хант
9
Алмейда
14
Писарро
5
Комппер
4
Айхнер
4
Айхнер
5
Комппер
14
Хант
22
Марин
22
Марин
14
Хант
9
Алмейда
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Алмейда
6
Боровски
2
Вагнер
2
Вагнер
6
Боровски
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
34
Даниель Хаас
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс футбол" - 17:25 (прямая)
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