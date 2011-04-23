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Санкт-Паули - Вердер
Санкт-Паули - Вердер: обзор матча 23 апреля 2011
Санкт-Паули
23.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
29'
Ф. Бартельс
50'
М. Торандт (АГ)
73'
К. Писарро
75'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Паули - Вердер
Замена
Д. Шмидт
️️️️
С. Вагнер
ГОЛ! 1:3!
К. Писарро
Пас отдал
М. Марин
Замена
Д. Наки
️️️️
Ф. Брунс
ГОЛ! 1:2!
К. Писарро
Пас отдал
Т. Фрингс
Замена
А. Хант
️️️️
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
М. Леманн
Замена
М. Эбберс
️️️️
Ч. Таки
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Торандт
Желтая карточка
Ф. Бартельс
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бартельс
Пас отдал
Р. Гюнеш
Замена
Д. Даубе
️️️️
Ф. Болл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Флориан Лехнер
ЛЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Санкт-Паули
22
Арвид Шенк
ВР
14
Марсель Эгер
ЦЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
7
Деннис Даубе
ЦП
9
Мариус Эбберс
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
31
Предраг Стеванович
РФ
3-3-2-2
19
Пликетт
2
Лехнер
26
Гюнеш
16
Торандт
33
Леманн
17
Болл
31
Бартельс
10
Таки
8
Брунс
10
Крузе
18
Асамоа
4-1-1-2-2
1
Визе
8
Фритц
16
Сильвестр
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
44
Баргфреде
22
Марин
11
Весли
14
Писарро
2
Вагнер
17
Болл
7
Даубе
7
Даубе
17
Болл
8
Брунс
62
Наки
62
Наки
8
Брунс
10
Таки
9
Эбберс
9
Эбберс
10
Таки
2
Вагнер
16
Шмидт
16
Шмидт
2
Вагнер
44
Баргфреде
14
Хант
14
Хант
44
Баргфреде
Остались в запасе
Санкт-Паули
Вердер
22
Арвид Шенк
ВР
14
Марсель Эгер
ЦЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Марко Арнаутович
ЦФ
31
Предраг Стеванович
РФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
22
Арвид Шенк
ВР
14
Марсель Эгер
ЦЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Марко Арнаутович
ЦФ
31
Предраг Стеванович
РФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Санкт-Паули - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Миллернтор
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