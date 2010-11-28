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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Санкт-Паули
Вердер - Санкт-Паули: обзор матча 28 ноября 2010
Вердер
28.11.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Санкт-Паули
2'
У. Алмейда
20'
У. Алмейда
64'
У. Алмейда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Санкт-Паули
Красная карточка
М. Торандт
Замена
Л. Балогун
️️️️
А. Хант
Замена
С. Вагнер
️️️️
М. Марин
Замена
Ч. Таки
️️️️
Ф. Бартельс
Замена
Ф. Брунс
️️️️
М. Эбберс
Красная карточка
У. Алмейда
Желтая карточка
К. Фритц
ГОЛ! 3:0!
У. Алмейда
Пас отдал
С. Хусейнович
Замена
Д. Наки
️️️️
Ф. Болл
Замена
С. Хусейнович
️️️️
Ф. Кроос
Желтая карточка
П. Пасанен
ГОЛ! 2:0!
У. Алмейда
Пас отдал
М. Марин
20'
ГОЛ! 1:0!
У. Алмейда
Пас отдал
К. Фритц
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
16
Доминик Шмидт
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
8
Клеменс Фритц
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Аарон Хант
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
24
Карстен Ротенбах
ПЗ
10
Макс Крузе
ЛВ
18
Джеральд Асамоа
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
17
Фабиан Болл
АП
31
Фин Бартельс
ПВ
9
Мариус Эбберс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
0
Паскаль Теструт
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Санкт-Паули
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
12
Тимо Шульц
ЦП
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Пасанен
4
Мертезакер
4
Предль
16
Шмидт
0
Фрингс
8
Фритц
23
Кроос
14
Хант
22
Марин
9
Алмейда
4-2-3-1
18
Кесслер
24
Ротенбах
3
Самбрано
16
Торандт
5
Очипка
18
Асамоа
33
Леманн
31
Бартельс
17
Болл
10
Крузе
9
Эбберс
23
Кроос
17
Хусейнович
17
Хусейнович
23
Кроос
14
Хант
27
Балогун
27
Балогун
14
Хант
22
Марин
2
Вагнер
2
Вагнер
22
Марин
31
Бартельс
10
Таки
10
Таки
31
Бартельс
17
Болл
62
Наки
62
Наки
17
Болл
9
Эбберс
8
Брунс
8
Брунс
9
Эбберс
Остались в запасе
Вердер
Санкт-Паули
0
Паскаль Теструт
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
12
Тимо Шульц
ЦП
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
0
Паскаль Теструт
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
9
Леннарт Ти
ЦФ
Остались в запасе
12
Тимо Шульц
ЦП
25
Матиас Хайн
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
4
Фабио Морена
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Вердер - Санкт-Паули
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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