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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 15 января 2011
Вердер
15.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Хоффенхайм
36'
К. Писарро
90+2'
Т. Фрингс
86'
Б. Вукчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Хоффенхайм
ГОЛ! 2:1!
Т. Фрингс
Пас отдал
М. Марин
+2
Замена
Д. Авдич
️️️️
А. Хант
Замена
М. Марин
️️️️
М. Арнаутович
Замена
Й. Шимунич
️️️️
В. Ибишевич
Желтая карточка
М. Арнаутович
ГОЛ! 1:1!
Б. Вукчевич
Пас отдал
М. Комппер
Желтая карточка
М. Яйссле
Замена
П. Тагое
️️️️
Т. Вайс
Желтая карточка
С. Предль
Замена
П. Пасанен
️️️️
Ф. Кроос
Желтая карточка
А. Хант
Желтая карточка
П. Млапа
Замена
М. Яйссле
️️️️
А. Ибертсбергер
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
Пас отдал
М. Арнаутович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Денни Авдич
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
4-1-3-2
1
Визе
16
Сильвестр
4
Предль
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
44
Баргфреде
23
Кроос
14
Хант
7
Арнаутович
14
Писарро
3-2-2-3
22
Штарке
32
Бек
25
Ворса
5
Комппер
5
Алаба
26
Ибертсбергер
13
Руди
0
Вайс
26
Млапа
7
Вукчевич
11
Ибишевич
14
Хант
9
Авдич
9
Авдич
14
Хант
23
Кроос
8
Пасанен
8
Пасанен
23
Кроос
7
Арнаутович
22
Марин
22
Марин
7
Арнаутович
11
Ибишевич
4
Шимунич
4
Шимунич
11
Ибишевич
26
Ибертсбергер
3
Яйссле
3
Яйссле
26
Ибертсбергер
0
Вайс
28
Тагое
28
Тагое
0
Вайс
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Марко Пеццаули
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Марко Пеццаули
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Везерстадион
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