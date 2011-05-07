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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия Д
Вердер - Боруссия Д: обзор матча 07 мая 2011
Вердер
07.05.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
6'
М. Сильвестр
64'
К. Писарро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия Д
Замена
П. Стеванович
️️️️
Весли
Замена
Ф. Тринкс
️️️️
М. Марин
Замена
М. Зидан
️️️️
М. Гетце
Замена
М. Штиперманн
️️️️
Р. Левандовски
ГОЛ! 2:0!
К. Писарро
Замена
Д. Шмидт
️️️️
С. Вагнер
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
К. Гросскройц
Желтая карточка
С. Вагнер
ГОЛ! 1:0!
М. Сильвестр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Весли
АП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Антонио Да Силва
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
27
Флориан Тринкс
АП
31
Предраг Стеванович
РФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
23
Марко Штиперманн
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Визе
8
Пасанен
16
Сильвестр
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
44
Баргфреде
22
Марин
11
Весли
2
Вагнер
14
Писарро
3-2-2-1-2
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
29
Шмельцер
8
Да Силва
6
Гросскройц
27
Гетце
10
Барриос
9
Левандовски
2
Вагнер
16
Шмидт
16
Шмидт
2
Вагнер
22
Марин
27
Тринкс
27
Тринкс
22
Марин
11
Весли
31
Стеванович
31
Стеванович
11
Весли
9
Левандовски
23
Штиперманн
23
Штиперманн
9
Левандовски
6
Гросскройц
16
Блащиковски
16
Блащиковски
6
Гросскройц
27
Гетце
10
Зидан
10
Зидан
27
Гетце
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
1
Себастьян Милиц
ВР
Главный тренер
Томас Шааф
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
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