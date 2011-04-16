Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Шальке-04
Вердер - Шальке-04: обзор матча 16 апреля 2011
Вердер
16.04.2011, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
59'
С. Вагнер
63'
Эду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Шальке-04
Желтая карточка
Э. Аннан
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Рауль
Замена
М. Арнаутович
️️️️
К. Писарро
Замена
Д. Шмидт
️️️️
Весли
ГОЛ! 1:1!
Эду
Пас отдал
А. Учида
Пенальти не реализован!
С. Вагнер
ГОЛ! 1:0!
С. Вагнер
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
К. Пападопулос
Замена
Эду
️️️️
А. Харистеас
Желтая карточка
К. Пападопулос
Желтая карточка
А. Харистеас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Весли
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Энтони Аннан
ЦП
7
Рауль
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Доминик Шмидт
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Али Карими
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
16
Эду
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Визе
8
Пасанен
16
Сильвестр
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
6
Боровски
11
Весли
22
Марин
14
Писарро
2
Вагнер
3-2-1-1-3
1
Нойер
14
Пападопулос
5
Хеведес
21
Метцельдер
2
Учида
22
Авелар
6
Аннан
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Харистеас
7
Рауль
11
Весли
16
Шмидт
16
Шмидт
11
Весли
14
Писарро
7
Арнаутович
7
Арнаутович
14
Писарро
7
Рауль
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
7
Рауль
14
Пападопулос
14
Хурадо
14
Хурадо
14
Пападопулос
21
Харистеас
16
Эду
16
Эду
21
Харистеас
Остались в запасе
Вердер
Шальке-04
1
Себастьян Милиц
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Томас Шааф
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
Остались в запасе
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Вердер - Шальке-04
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Вердер
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+