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Вердер - Кайзерслаутерн
Вердер - Кайзерслаутерн: обзор матча 18 декабря 2010
Вердер
18.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Кайзерслаутерн
34'
А. Хант (П)
1'
С. Лакич
52'
С. Лакич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
А. Хант
Вторая желтая
С. Вагнер
Замена
С. Хусейнович
️️️️
Т. Фрингс
Замена
Л. Йессен
️️️️
О. Кирх
Желтая карточка
Т. Фрингс
Вторая желтая
А. Бугера
Замена
Л. Ти
️️️️
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 1:2!
С. Лакич
Пас отдал
И. Иличевич
Желтая карточка
С. Лакич
Желтая карточка
С. Вагнер
Замена
А. Немец
️️️️
Я. Моравек
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Хант
Желтая карточка
А. Бугера
Замена
С. Вагнер
️️️️
П. Пасанен
Желтая карточка
К. Тифферт
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Лакич
Пас отдал
К. Тифферт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
16
Доминик Шмидт
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Визе
8
Фритц
4
Предль
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
16
Шмидт
44
Баргфреде
14
Хант
22
Марин
7
Арнаутович
4-5-1
21
Зиппель
23
Дик
6
Абель
25
Амедик
0
Бугера
21
Кирх
30
Моравек
16
Иличевич
6
Пецос
8
Тифферт
29
Лакич
0
Фрингс
17
Хусейнович
17
Хусейнович
0
Фрингс
44
Баргфреде
9
Ти
9
Ти
44
Баргфреде
8
Пасанен
2
Вагнер
2
Вагнер
8
Пасанен
21
Кирх
18
Йессен
18
Йессен
21
Кирх
30
Моравек
37
Немец
37
Немец
30
Моравек
Остались в запасе
Вердер
Кайзерслаутерн
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
1
Кевин Трапп
ВР
20
Родней
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
20
Родней
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Вердер - Кайзерслаутерн
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
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