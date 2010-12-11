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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 11 декабря 2010
Боруссия Д
11.12.2010, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Вердер
11'
Н. Шахин
74'
С. Кагава
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вердер
Желтая карточка
С. Кагава
+3
+1
Желтая карточка
Д. Йенсен
Желтая карточка
С. Предль
Замена
К. Гросскройц
️️️️
М. Гетце
Замена
Д. Йенсен
️️️️
К. Фритц
ГОЛ! 2:0!
С. Кагава
Замена
Л. Ти
️️️️
Ф. Баргфреде
Замена
А. Да Силва
️️️️
Н. Шахин
Замена
С. Вагнер
️️️️
К. Писарро
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Л. Барриос
Желтая карточка
К. Писарро
Желтая карточка
С. Бендер
Желтая карточка
К. Фритц
14'
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
ГОЛ! 1:0!
Н. Шахин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
16
Доминик Шмидт
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ЦП
0
Торстен Фрингс
(К)
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Аарон Хант
АП
44
Филипп Баргфреде
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Антонио Да Силва
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
8
Шахин
27
Гетце
10
Кагава
16
Блащиковски
10
Барриос
4-2-3-1
1
Визе
16
Шмидт
4
Мертезакер
4
Предль
8
Пасанен
8
Фритц
0
Фрингс
44
Баргфреде
14
Хант
22
Марин
14
Писарро
27
Гетце
6
Гросскройц
6
Гросскройц
27
Гетце
8
Шахин
8
Да Силва
8
Да Силва
8
Шахин
10
Барриос
9
Левандовски
9
Левандовски
10
Барриос
8
Фритц
7
Йенсен
7
Йенсен
8
Фритц
44
Баргфреде
9
Ти
9
Ти
44
Баргфреде
14
Писарро
2
Вагнер
2
Вагнер
14
Писарро
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:25 (прямая)
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