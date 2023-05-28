Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дилан Баамбула - статистика

Завершил карьеру
22 мая 1995 (31)
#7 | Полузащитник
ДР Конго | Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ливингстон
19
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Сент-Джонстон
2 : 0
28.05.2023
Ливингстон
58' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Ливингстон
1 : 1
24.05.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Килмарнок
2 : 0
13.05.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Росс Каунти
2 : 0
06.05.2023
Ливингстон
71' - 90'
73'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
22.04.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Мазервелл
3 : 0
08.04.2023
Ливингстон
69' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Сент-Миррен
3 : 0
01.04.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Ливингстон
2 : 1
18.03.2023
Росс Каунти
79' - 90'
89'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Ливингстон
1 : 1
08.03.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Ливингстон
1 : 4
04.03.2023
Хиберниан
69' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Абердин
1 : 0
25.02.2023
Ливингстон
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Ливингстон
0 : 3
18.02.2023
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Ливингстон
3 : 1
04.02.2023
Килмарнок
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Ливингстон
0 : 0
29.01.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Джонстон
2 : 4
14.01.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Росс Каунти
0 : 2
07.01.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Ливингстон
1 : 1
02.01.2023
Мазервелл
1' - 60'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Ливингстон
1 : 1
28.12.2022
Сент-Миррен
1' - 82'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Хиберниан
4 : 0
24.12.2022
Ливингстон
1' - 28'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
2 : 1
21.12.2022
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хартс
1 : 1
12.11.2022
Ливингстон
82' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 1
08.11.2022
Абердин
1' - 61'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 3
04.11.2022
Ливингстон
1' - 83'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Ливингстон
0 : 3
30.10.2022
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
1 : 1
22.10.2022
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Ливингстон
1 : 0
15.10.2022
Сент-Джонстон
1' - 84'
35'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Ливингстон
0 : 1
08.10.2022
Росс Каунти
1' - 69'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Миррен
2 : 1
01.10.2022
Ливингстон
1' - 90'
81'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Ливингстон
1 : 0
17.09.2022
Килмарнок
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Ливингстон
1 : 0
03.09.2022
Хартс
56' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
1 : 0
20.08.2022
Ливингстон
65' - 77'
74'
77'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Ливингстон
2 : 1
13.08.2022
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
07.08.2022
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Ливингстон
1 : 2
30.07.2022
Рейнджерс
Был в запасе
Главные новости
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
3
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
2
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
2
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+