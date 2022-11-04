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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Ливингстон
Килмарнок - Ливингстон: обзор матча 04 ноября 2022
Килмарнок
04.11.2022, пятница, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Ливингстон
4'
Д. Райт
45+2'
Д. Райт
39'
Б. Андерсон
61'
Ш. Келли (П)
75'
C. Stokes (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Ливингстон
Желтая карточка
Д. Райт
90'
+2
90'
Желтая карточка
С. Омеонга
Замена
F. Murray
️️️️
А. Пауэр
86'
84'
Замена
Д. Холт
️️️️
Б. Андерсон
83'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
Д. Баамбула
Замена
Л. Полворт
️️️️
Л. Доннелли
79'
Замена
О. Шоу
️️️️
И. Кэмерон
79'
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
C. Stokes
Замена
B. Alston
️️️️
Р. МакКензи
65'
61'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ш. Келли
Желтая карточка
C. Stokes
60'
56'
Замена
К. Монтано
️️️️
Д. Лонгридж
Желтая карточка
Э. Тэйлор
51'
ГОЛ! 2:1!
Д. Райт
Пас отдал
Д. Армстронг
45'
+2
45'
Желтая карточка
Ш. Келли
39'
ГОЛ! 1:1!
Б. Андерсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Райт
Пас отдал
Д. Армстронг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Лайам Доннелли
ОП
4
Алан Пауэр
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
32
Джек Хэмилтон
ВР
26
Кристиан Монтано
ЛВ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
2-1-2-1-4
1
3
Тэйлор
2
Алебиосу
4
Доннелли
11
Джонс
4
Пауэр
77
Армстронг
7
МакКензи
26
Райт
14
18
Кэмерон
3-3-1-3
30
Джордж
67
Обилейе
5
Фицуотер
16
Келли
7
Баамбула
10
Келли
2
Девлин
8
Питтман
7
19
Андерсон
3
Лонгридж
4
Пауэр
7
7
4
Пауэр
4
Доннелли
31
Полворт
31
Полворт
4
Доннелли
7
МакКензи
10
10
7
МакКензи
18
Кэмерон
18
Шоу
18
Шоу
18
Кэмерон
7
Баамбула
22
Шайнни
22
Шайнни
7
Баамбула
19
Андерсон
8
Холт
8
Холт
19
Андерсон
3
Лонгридж
26
Монтано
26
Монтано
3
Лонгридж
Остались в запасе
Килмарнок
Ливингстон
24
Sam Walker
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
32
Иван Коновалов
ВР
32
Джек Хэмилтон
ВР
40
Стефан Омеонга
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
32
Джек Хэмилтон
ВР
40
Стефан Омеонга
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Килмарнок - Ливингстон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
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