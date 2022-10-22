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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Ливингстон
Рейнджерс - Ливингстон: обзор матча 22 октября 2022
Рейнджерс
22.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ливингстон
90+1'
Д. Ландстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Ливингстон
ГОЛ! 1:0!
Д. Ландстрем
90'
+1
Желтая карточка
А. Морелос
89'
Замена
К. Руф
️️️️
Б. Баришич
81'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Р. Матондо
79'
76'
Красная карточка
М. Бойес
Желтая карточка
Д. Сэндс
75'
73'
Замена
K. Guthrie
️️️️
Э. Шайнни
73'
Замена
М. Бойес
️️️️
Ш. Келли
70'
Желтая карточка
Ш. Джордж
Замена
А. Морелос
️️️️
С. Эрфилд
66'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
Л. Кинг
46'
Замена
Р. Матондо
️️️️
С. Дэвис
46'
45'
+2
Замена
Д. Лонгридж
️️️️
К. Монтано
Желтая карточка
М. Тилльман
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Чарли МакКэн
ОП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
Ливингстон
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
4-3-2-1
1
МакГрегор
3
Баришич
38
Кинг
6
Дэвис
2
Тавернье
10
Дэвис
37
Эрфилд
6
Ландстрем
77
Кент
10
Тилльман
14
Чолак
2-5-3
30
Джордж
67
Обилейе
16
Келли
2
Девлин
10
Келли
8
Питтман
8
Холт
22
Шайнни
5
Фицуотер
26
Монтано
7
38
Кинг
6
Сэндс
6
Сэндс
38
Кинг
10
Дэвис
39
Матондо
39
Матондо
10
Дэвис
Матондо
10
Сакала
10
Сакала
Матондо
37
Эрфилд
9
Морелос
9
Морелос
37
Эрфилд
3
Баришич
7
Руф
7
Руф
3
Баришич
26
Монтано
3
Лонгридж
3
Лонгридж
26
Монтано
16
Келли
4
Бойес
4
Бойес
16
Келли
22
Шайнни
28
28
22
Шайнни
Остались в запасе
Рейнджерс
Ливингстон
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
11
Скотт Райт
ЛВ
Остались в запасе
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Рейнджерс - Ливингстон
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
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