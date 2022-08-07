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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Ливингстон
Данди Юнайтед - Ливингстон: обзор матча 07 августа 2022
Данди Юнайтед
07.08.2022, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ливингстон
49'
К. Монтано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Ливингстон
90'
+5
Желтая карточка
S. Romeni Bitsindou
90'
+4
Замена
S. Romeni Bitsindou
️️️️
Ш. Келли
88'
Желтая карточка
Ш. Джордж
85'
Замена
Д. Лонгридж
️️️️
К. Монтано
Замена
Н. Кларк
️️️️
С. Флетчер
82'
82'
Замена
Д. Брэндон
️️️️
Э. Шайнни
Желтая карточка
Т. Уотт
67'
Желтая карточка
S. McMann
57'
Замена
M. Anim Cudjoe
️️️️
G. Middleton
52'
Замена
И. Нисканен
️️️️
C. Sibbald
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Монтано
Пас отдал
Н. Девлин
47'
Желтая карточка
Н. Девлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
33
Liam Smith
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
2-1-1-5
1
33
10
63
Левитт
17
МакГрат
6
32
Уотт
26
Флетчер
45
25
Эдвардс
2-4-4
30
Джордж
67
Обилейе
16
Келли
22
Шайнни
8
Питтман
2
Девлин
8
Холт
7
5
Фицуотер
26
Монтано
40
Омеонга
45
58
58
45
26
Флетчер
10
Кларк
10
Кларк
26
Флетчер
10
21
Нисканен
21
Нисканен
10
16
Келли
20
20
16
Келли
26
Монтано
3
Лонгридж
3
Лонгридж
26
Монтано
22
Шайнни
2
Брэндон
2
Брэндон
22
Шайнни
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Ливингстон
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
32
Иван Коновалов
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Rory Macleod
ЦФ
18
Kai Fotheringham
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
14
Joshua Mullin
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Данди Юнайтед - Ливингстон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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8
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2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
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