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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Рейнджерс
Ливингстон - Рейнджерс: обзор матча 30 июля 2022
Ливингстон
30.07.2022, суббота, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Рейнджерс
72'
С. Эрфилд
74'
Д. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Рейнджерс
84'
Замена
Р. Джек
️️️️
Т. Лоуренс
80'
Желтая карточка
А. Чолак
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Э. Шайнни
76'
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тавернье
72'
ГОЛ! 0:1!
С. Эрфилд
Пас отдал
Р. Кент
67'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
Д. Суттар
67'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Г. Камара
Желтая карточка
Ш. Джордж
64'
46'
Замена
М. Тилльман
️️️️
С. Райт
Желтая карточка
Ш. Келли
45'
44'
Желтая карточка
Д. Суттар
Замена
К. Монтано
️️️️
Ф. Чанчар
34'
27'
Желтая карточка
К. Голдсон
Желтая карточка
Ф. Чанчар
24'
18'
Желтая карточка
Г. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
67
Айо Обилейе
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ЦЗ
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
3-4-3
30
Джордж
67
Обилейе
3
Чанчар
16
Келли
8
Холт
8
Питтман
22
Шайнни
2
Девлин
5
Фицуотер
7
40
Омеонга
4-2-3-1
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Голдсон
4
Суттар
3
Баришич
18
Камара
6
Ландстрем
77
Кент
11
Райт
10
Лоуренс
14
Чолак
22
Шайнни
19
Андерсон
19
Андерсон
22
Шайнни
3
Чанчар
26
Монтано
26
Монтано
3
Чанчар
4
Суттар
6
Сэндс
6
Сэндс
4
Суттар
10
Лоуренс
8
Джек
8
Джек
10
Лоуренс
18
Камара
37
Эрфилд
37
Эрфилд
18
Камара
11
Райт
10
Тилльман
10
Тилльман
11
Райт
Остались в запасе
Ливингстон
Рейнджерс
32
Иван Коновалов
ВР
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Ливингстон - Рейнджерс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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