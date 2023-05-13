Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Ливингстон
Килмарнок - Ливингстон: обзор матча 13 мая 2023
Килмарнок
13.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ливингстон
48'
К. Вассел
64'
Д. Армстронг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Ливингстон
89'
Желтая карточка
L. de Lucas
Замена
Б. Лайонс
️️️️
К. Доидж
89'
82'
Замена
Д. Пенрис
️️️️
К. Монтано
81'
Замена
T. Parkes
️️️️
Н. Девлин
Замена
Д. Джонс
️️️️
J. Dorsett
81'
65'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Д. Холт
64'
Желтая карточка
Д. Холт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Армстронг
64'
49'
Желтая карточка
Ш. Келли
ГОЛ! 1:0!
К. Вассел
Пас отдал
К. Доидж
48'
Желтая карточка
Д. Райт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
10
Стефен Келли
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
10
Blair Alston
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
2-1-1-5
24
44
Чемберс
23
Майо
4
Доннелли
77
Армстронг
7
МакКензи
26
Райт
9
Вассел
27
Доидж
12
Уотсон
4-3-2-1
30
Джордж
2
Девлин
5
Фицуотер
3
16
Келли
10
Келли
8
Холт
22
8
Питтман
26
Монтано
7
3
11
Джонс
11
Джонс
3
27
Доидж
8
Лайонс
8
Лайонс
27
Доидж
26
Монтано
29
Пенрис
29
Пенрис
26
Монтано
2
Девлин
4
4
2
Девлин
8
Холт
19
Андерсон
19
Андерсон
8
Холт
Остались в запасе
Килмарнок
Ливингстон
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
10
Blair Alston
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
14
Jack Hamilton
ВР
4
Морган Бойес
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
10
Blair Alston
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
4
Морган Бойес
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Килмарнок - Ливингстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
Новости команд
Все
Килмарнок
Ливингстон
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+