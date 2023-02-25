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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Ливингстон
Абердин - Ливингстон: обзор матча 25 февраля 2023
Абердин
25.02.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ливингстон
44'
Б. Миовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Ливингстон
90'
Желтая карточка
Н. Девлин
89'
Желтая карточка
A. Shinnie
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Дюк
89'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Б. Миовски
83'
Замена
Д. Хайес
️️️️
Р. Данкан
78'
78'
Замена
Д. Баамбула
️️️️
Д. Пенрис
59'
Желтая карточка
Д. Фицуотер
46'
Замена
Д. Холт
️️️️
Ш. Келли
46'
Замена
М. Бойес
️️️️
S. Elder
ГОЛ! 1:0!
Б. Миовски
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джей Гортер
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
16
Шон Келли
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
16
Steven Elder
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
1
Joe Lewis
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
37
Callum Roberts
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
4-2-1-3
1
Гортер
3
МакКензи
4
Шинни
2
МакКрори
2
20
Рамадани
7
Кларксон
23
Данкан
6
Поллок
11
Дюк
28
Миовски
3-2-1-1-3
30
Джордж
29
Пенрис
5
Фицуотер
67
Обилейе
2
Девлин
16
Келли
10
Келли
8
Питтман
19
Андерсон
7
16
11
Дюк
15
Коулсон
15
Коулсон
11
Дюк
23
Данкан
17
Хайес
17
Хайес
23
Данкан
28
Миовски
23
Уоткинс
23
Уоткинс
28
Миовски
16
4
Бойес
4
Бойес
16
29
Пенрис
7
Баамбула
7
Баамбула
29
Пенрис
16
Келли
8
Холт
8
Холт
16
Келли
Остались в запасе
Абердин
Ливингстон
1
Joe Lewis
ВР
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
37
Callum Roberts
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
22
Andrew Shinnie
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Joe Lewis
ВР
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
37
Callum Roberts
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
22
Andrew Shinnie
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Абердин - Ливингстон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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