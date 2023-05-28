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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Ливингстон
Сент-Джонстон - Ливингстон: обзор матча 28 мая 2023
Сент-Джонстон
28.05.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ливингстон
17'
Д. Райт
68'
К. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Ливингстон
89'
Желтая карточка
Ш. Келли
Замена
Д. Филлипс
️️️️
C. MacPherson
75'
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
Д. Райт
75'
72'
Замена
С. Омеонга
️️️️
T. Parkes
70'
Замена
Д. Брэндон
️️️️
Н. Девлин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Кейн
68'
66'
Желтая карточка
L. de Lucas
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Мэй
63'
58'
Замена
A. Shinnie
️️️️
Д. Холт
58'
Замена
Д. Баамбула
️️️️
S. Elder
40'
Желтая карточка
Д. Пенрис
ГОЛ! 1:0!
Д. Райт
Пас отдал
Р. МакГован
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
5
Райан МакГован
ПЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
7
Дрей Райт
ПВ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
16
Шон Келли
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
4
Tom Parkes
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Джонстон
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
7
Зак Радден
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
48
Jack Wills
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Ливингстон
7
Дилан Баамбула
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
3-2-1-1-3
4
Гордон
4
Консидайн
8
3
Монтгомери
5
МакГован
10
Кэри
7
Райт
17
Мэй
20
16
4-2-1-3
14
2
Девлин
29
Пенрис
3
16
Келли
8
Холт
10
Келли
8
Питтман
19
Андерсон
16
4
8
8
Филлипс
8
Филлипс
8
7
Райт
10
Уотерспун
10
Уотерспун
7
Райт
17
Мэй
20
Кейн
20
Кейн
17
Мэй
16
7
Баамбула
7
Баамбула
16
4
40
Омеонга
40
Омеонга
4
8
Холт
22
22
8
Холт
2
Девлин
2
Брэндон
2
Брэндон
2
Девлин
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Ливингстон
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
7
Зак Радден
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
48
Jack Wills
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
7
Зак Радден
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
48
Jack Wills
ЦФ
Остались в запасе
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Сент-Джонстон - Ливингстон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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Сент-Джонстон
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2023.09.23 20:29
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