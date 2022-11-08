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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Абердин
Ливингстон - Абердин: обзор матча 08 ноября 2022
Ливингстон
08.11.2022, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Абердин
6'
Д. Фицуотер
17'
Ш. Келли (П)
58'
Дюк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Абердин
90'
+3
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Д. Ричардсон
Желтая карточка
Ш. Джордж
90'
+1
Замена
М. Бойес
️️️️
С. Питтман
85'
83'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Э. Стюарт
Желтая карточка
Д. Фицуотер
82'
76'
Желтая карточка
К. Бэррон
Замена
Д. Пенрис
️️️️
К. Монтано
72'
Замена
Э. Гонсалвеш
️️️️
Б. Андерсон
72'
72'
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Л. Кларксон
71'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Д. МакКензи
65'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
Замена
С. Омеонга
️️️️
Д. Холт
61'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
Д. Баамбула
61'
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Дюк
46'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Р. МакКрори
45'
+4
Пенальти не реализован!
Б. Миовски
Желтая карточка
Д. Холт
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ш. Келли
17'
Желтая карточка
Н. Девлин
14'
11'
Желтая карточка
Р. МакКрори
ГОЛ! 1:0!
Д. Фицуотер
Пас отдал
К. Монтано
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
4
Морган Бойес
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
16
Dylan Lobban
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-3-2-2
30
Джордж
16
Келли
5
Фицуотер
67
Обилейе
2
Девлин
8
Холт
7
Баамбула
26
Монтано
8
Питтман
19
Андерсон
7
3-2-3-2
13
Рос
2
МакКрори
26
Стюарт
2
Ричардсон
5
Скейлз
3
МакКензи
7
Кларксон
20
Рамадани
18
Бэррон
28
Миовски
11
Дюк
8
Питтман
4
Бойес
4
Бойес
8
Питтман
7
Баамбула
22
Шайнни
22
Шайнни
7
Баамбула
19
Андерсон
10
Гонсалвеш
10
Гонсалвеш
19
Андерсон
26
Монтано
29
Пенрис
29
Пенрис
26
Монтано
8
Холт
40
Омеонга
40
Омеонга
8
Холт
3
МакКензи
15
Коулсон
15
Коулсон
3
МакКензи
2
МакКрори
10
Кеннеди
10
Кеннеди
2
МакКрори
7
Кларксон
17
Бесуйен
17
Бесуйен
7
Кларксон
26
Стюарт
21
Рамирес
21
Рамирес
26
Стюарт
2
Ричардсон
23
Уоткинс
23
Уоткинс
2
Ричардсон
Остались в запасе
Ливингстон
Абердин
32
Иван Коновалов
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
1
Джо Льюис
ВР
16
Dylan Lobban
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
16
Dylan Lobban
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Ливингстон - Абердин
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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