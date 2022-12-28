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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Сент-Миррен
Ливингстон - Сент-Миррен: обзор матча 28 декабря 2022
Ливингстон
28.12.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Миррен
56'
К. Монтано
63'
К. Мэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Сент-Миррен
Желтая карточка
Д. Холт
89'
Замена
С. Омеонга
️️️️
Д. Баамбула
82'
79'
Замена
Г. Килти
️️️️
Р. Стрейн
74'
Желтая карточка
Ч. Данн
72'
Желтая карточка
Д. Галлахер
Замена
Д. Пенрис
️️️️
К. Монтано
72'
Замена
Д. Холт
️️️️
Э. Шайнни
72'
63'
ГОЛ! 1:1!
К. Мэйн
Пас отдал
И. Брофи
ГОЛ! 1:0!
К. Монтано
56'
55'
Вторая желтая
М. О'Хара
46'
Замена
И. Брофи
️️️️
Д. Аюнга
Красная карточка
С. Питтман
24'
6'
Желтая карточка
М. О'Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
2
Ники Девлин
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Миррен
31
Тревор Карсон
ВР
18
Чарльз Данн
ЛЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Райан Стрейн
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
25
Кеану Баккус
ОП
11
Джона Аюнга
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Ливингстон
32
Джек Хэмилтон
ВР
30
Шамал Джордж
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
Сент-Миррен
13
Алекс Гогич
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Иммон Брофи
ЦФ
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
3-4-2-1
32
Коновалов
16
Келли
4
Бойес
67
Обилейе
2
Девлин
22
Шайнни
7
Баамбула
10
Келли
26
Монтано
8
Питтман
19
Андерсон
3-3-3
31
Карсон
31
Галлахер
17
Тансер
5
О'Хара
22
Фрэйзер
25
Баккус
18
Данн
30
Мэйн
21
Эрхахон
11
Аюнга
7
Баамбула
40
Омеонга
40
Омеонга
7
Баамбула
22
Шайнни
8
Холт
8
Холт
22
Шайнни
26
Монтано
29
Пенрис
29
Пенрис
26
Монтано
11
Аюнга
27
Брофи
27
Брофи
11
Аюнга
22
Стрейн
11
Килти
11
Килти
22
Стрейн
Остались в запасе
Ливингстон
Сент-Миррен
32
Джек Хэмилтон
ВР
30
Шамал Джордж
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
13
Алекс Гогич
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
32
Джек Хэмилтон
ВР
30
Шамал Джордж
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
8
Райан Флинн
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
27
Петер Урминский
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Ливингстон - Сент-Миррен
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
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Ливингстон
Сент-Миррен
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
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