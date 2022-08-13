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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Хиберниан
Ливингстон - Хиберниан: обзор матча 13 августа 2022
Ливингстон
13.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Хиберниан
86'
А. Обилейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Хиберниан
Замена
Д. Брэндон
️️️️
Н. Девлин
89'
ГОЛ! 1:0!
А. Обилейе
Пас отдал
Ш. Келли
86'
82'
Замена
Д. МакГрегор
️️️️
П. Хэнлон
82'
Замена
Д. Дойл-Хейз
️️️️
Э. Хендерсон
80'
Желтая карточка
М. Чабрая
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Э. Шайнни
75'
Замена
Ф. Чанчар
️️️️
К. Монтано
64'
52'
Желтая карточка
М. Бойл
Желтая карточка
К. Монтано
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Хиберниан
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
2-4-4
30
Джордж
16
Келли
67
Обилейе
2
Девлин
22
Шайнни
8
Холт
8
Питтман
7
5
Фицуотер
26
Монтано
40
Омеонга
3-1-2-1-2
1
Маршалл
5
Портеус
4
Хэнлон
5
Чабрая
42
Кенне
28
Кадден
11
Ньюэлл
20
Хендерсон
27
Йуан
9
Мелькерсен
26
Монтано
3
Чанчар
3
Чанчар
26
Монтано
22
Шайнни
19
Андерсон
19
Андерсон
22
Шайнни
2
Девлин
2
Брэндон
2
Брэндон
2
Девлин
4
Хэнлон
24
МакГрегор
24
МакГрегор
4
Хэнлон
20
Хендерсон
31
Дойл-Хейз
31
Дойл-Хейз
20
Хендерсон
Остались в запасе
Ливингстон
Хиберниан
32
Иван Коновалов
ВР
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
12
Льюис Миллер
ЦЗ
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
20
Scott Romeni Bitsindou
ЦП
14
Joshua Mullin
ЦП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Миллер
ЦЗ
63
Кайл МакКлелланд
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
21
Momodou Bojang
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Ливингстон - Хиберниан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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