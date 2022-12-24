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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Ливингстон
Хиберниан - Ливингстон: обзор матча 24 декабря 2022
Хиберниан
24.12.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Ливингстон
33'
К. Нисбет
35'
К. Кадден
40'
К. Магеннис
50'
К. Магеннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Ливингстон
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
85'
85'
Пенальти не реализован!
Д. Фицуотер
84'
Пенальти не реализован!
Э. Гонсалвеш
Замена
М. Чабрая
️️️️
Л. Стивенсон
77'
74'
Замена
Д. Пенрис
️️️️
Н. Девлин
74'
Замена
Э. Гонсалвеш
️️️️
Б. Андерсон
Замена
Г. МакКирди
️️️️
К. Магеннис
71'
70'
Желтая карточка
Н. Девлин
65'
Замена
М. Бойес
️️️️
К. Монтано
Замена
У. Фиш
️️️️
П. Хэнлон
61'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Р. Бушири
61'
ГОЛ! 4:0!
К. Магеннис
Пас отдал
Э. Йуан
50'
46'
Желтая карточка
Д. Лонгридж
ГОЛ! 3:0!
К. Магеннис
Пас отдал
Э. Йуан
40'
ГОЛ! 2:0!
К. Кадден
Пас отдал
К. Нисбет
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Нисбет
33'
28'
Замена
Д. Лонгридж
️️️️
Д. Баамбула
24'
Желтая карточка
С. Питтман
17'
Желтая карточка
Э. Шайнни
Желтая карточка
Р. Портеус
17'
15'
Красная карточка
Д. Холт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
27
Элье Йуан
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
20
Эван Хендерсон
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Ливингстон
32
Джек Хэмилтон
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
16
Стивенсон
4
Хэнлон
5
Портеус
33
Бушири
32
Кэмпбелл
11
Ньюэлл
16
Магеннис
28
Кадден
15
Нисбет
27
Йуан
2-5-2-1
32
Коновалов
67
Обилейе
5
Фицуотер
22
Шайнни
8
Холт
10
Келли
2
Девлин
7
Баамбула
8
Питтман
26
Монтано
19
Андерсон
16
Стивенсон
5
Чабрая
5
Чабрая
16
Стивенсон
4
Хэнлон
2
Фиш
2
Фиш
4
Хэнлон
33
Бушири
20
Хендерсон
20
Хендерсон
33
Бушири
16
Магеннис
13
МакКирди
13
МакКирди
16
Магеннис
26
Монтано
4
Бойес
4
Бойес
26
Монтано
7
Баамбула
3
Лонгридж
3
Лонгридж
7
Баамбула
2
Девлин
29
Пенрис
29
Пенрис
2
Девлин
19
Андерсон
10
Гонсалвеш
10
Гонсалвеш
19
Андерсон
Остались в запасе
Хиберниан
Ливингстон
1
Райан Шофилд
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
42
Ноан Кенне
ОП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
32
Джек Хэмилтон
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
42
Ноан Кенне
ОП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хэмилтон
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Хиберниан - Ливингстон
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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