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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Ливингстон
Селтик - Ливингстон: обзор матча 21 декабря 2022
Селтик
21.12.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ливингстон
23'
А. Обилейе (АГ)
45'
К. Фурухаси
45+2'
Н. Девлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Ливингстон
Желтая карточка
А. Бернабеи
86'
Замена
А. Муй
️️️️
М. О'Райли
82'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
82'
77'
Желтая карточка
М. Бойес
75'
Замена
Э. Гонсалвеш
️️️️
Б. Андерсон
70'
Замена
С. Питтман
️️️️
С. Омеонга
70'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
К. Монтано
69'
Замена
Д. Холт
️️️️
Ш. Келли
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
64'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Жота
64'
Желтая карточка
К. Фурухаси
62'
57'
Желтая карточка
К. Монтано
Замена
А. Бернабеи
️️️️
Э. Ролстон
55'
47'
Желтая карточка
С. Омеонга
46'
Замена
М. Бойес
️️️️
А. Обилейе
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Н. Девлин
ГОЛ! 2:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Л. Абада
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Обилейе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
2
Ники Девлин
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
13
Аарон Муй
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Ливингстон
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
4-3-3
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
56
Ролстон
42
МакГрегор
33
О'Райли
5
Хатате
7
Жота
7
Фурухаси
11
Абада
3-3-1-3
32
Коновалов
67
Обилейе
5
Фицуотер
16
Келли
2
Девлин
40
Омеонга
10
Келли
26
Монтано
29
Пенрис
3
Лонгридж
19
Андерсон
7
Жота
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
7
Жота
56
Ролстон
26
Бернабеи
26
Бернабеи
56
Ролстон
33
О'Райли
13
Муй
13
Муй
33
О'Райли
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
67
Обилейе
4
Бойес
4
Бойес
67
Обилейе
26
Монтано
22
Шайнни
22
Шайнни
26
Монтано
16
Келли
8
Холт
8
Холт
16
Келли
40
Омеонга
8
Питтман
8
Питтман
40
Омеонга
19
Андерсон
10
Гонсалвеш
10
Гонсалвеш
19
Андерсон
Остались в запасе
Селтик
Ливингстон
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Селтик - Ливингстон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
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