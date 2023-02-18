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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Рейнджерс
Ливингстон - Рейнджерс: обзор матча 18 февраля 2023
Ливингстон
18.02.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Рейнджерс
24'
Д. Тавернье (П)
78'
Д. Тавернье
85'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Рейнджерс
88'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
Г. Камара
88'
Замена
С. Райт
️️️️
Н. Раскин
85'
ГОЛ! 0:3!
К. Руф
Желтая карточка
Д. Холт
84'
79'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Морелос
78'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тавернье
Вторая желтая
С. Омеонга
77'
72'
Желтая карточка
Д. Тавернье
Замена
К. Монтано
️️️️
Д. Пенрис
70'
69'
Замена
К. Руф
️️️️
Ф. Сакала
Замена
A. Shinnie
️️️️
Ш. Келли
55'
Замена
Д. Холт
️️️️
S. Elder
52'
Желтая карточка
С. Омеонга
45'
+1
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
10
Стефен Келли
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
7
Кемар Руф
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Джордж
16
Келли
67
Обилейе
5
Фицуотер
29
Пенрис
2
Девлин
10
Келли
40
Омеонга
8
Питтман
16
7
4-2-2-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
6
Дэвис
6
Голдсон
3
Баришич
18
Камара
43
Раскин
77
Кент
10
Кантвелл
9
Морелос
10
Сакала
16
8
Холт
8
Холт
16
16
Келли
22
22
16
Келли
29
Пенрис
26
Монтано
26
Монтано
29
Пенрис
18
Камара
6
Сэндс
6
Сэндс
18
Камара
43
Раскин
11
Райт
11
Райт
43
Раскин
9
Морелос
14
Чолак
14
Чолак
9
Морелос
10
Сакала
7
Руф
7
Руф
10
Сакала
Остались в запасе
Ливингстон
Рейнджерс
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Ливингстон - Рейнджерс
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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