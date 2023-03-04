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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Хиберниан
Ливингстон - Хиберниан: обзор матча 04 марта 2023
Ливингстон
04.03.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 4
Завершен
Хиберниан
28'
Э. Йуан
37'
Э. Йуан
62'
С. Омеонга (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Хиберниан
86'
Желтая карточка
Д. Джегго
79'
Желтая карточка
К. Нисбет
79'
Замена
Л. Миллер
️️️️
С. Джей Иган-Райли
Замена
L. de Lucas
️️️️
А. Обилейе
75'
73'
Желтая карточка
С. Джей Иган-Райли
Желтая карточка
М. Бойес
73'
Замена
Д. Пенрис
️️️️
К. Монтано
70'
Замена
A. Shinnie
️️️️
С. Питтман
69'
Замена
Д. Баамбула
️️️️
Б. Андерсон
69'
67'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
М. Хопп
67'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Э. Хендерсон
Желтая карточка
Н. Девлин
63'
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
С. Омеонга
Желтая карточка
К. Монтано
60'
Красная карточка
Д. Фицуотер
52'
37'
ГОЛ! 0:2!
Э. Йуан
Пас отдал
М. Хопп
28'
ГОЛ! 0:1!
Э. Йуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
40
Стефан Омеонга
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
8
Джеймс Джегго
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
28
Крис Кадден
ПП
27
Элье Йуан
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
18
Josh O'Connor
ЦФ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
3-3-2-2
30
Джордж
5
Фицуотер
4
Бойес
2
Девлин
40
Омеонга
8
Холт
10
Келли
26
Монтано
8
Питтман
19
Андерсон
7
4-1-2-1-2
1
Маршалл
2
Фиш
4
Хэнлон
4
Иган-Райли
5
Чабрая
32
Кэмпбелл
28
Кадден
8
Джегго
20
Хендерсон
9
Хопп
27
Йуан
26
Монтано
29
Пенрис
29
Пенрис
26
Монтано
67
Обилейе
67
Обилейе
Обилейе
3
3
Обилейе
19
Андерсон
7
Баамбула
7
Баамбула
19
Андерсон
8
Питтман
22
22
8
Питтман
4
Иган-Райли
12
Миллер
12
Миллер
4
Иган-Райли
20
Хендерсон
15
Нисбет
15
Нисбет
20
Хендерсон
9
Хопп
9
Кухаревич
9
Кухаревич
9
Хопп
Остались в запасе
Ливингстон
Хиберниан
14
Jack Hamilton
ВР
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
18
Josh O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
5
Майкл Девлин
ЦЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
18
Josh O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Ливингстон - Хиберниан
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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