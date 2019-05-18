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Анте Чорич
Статистика
Анте Чорич - статистика
Завершил карьеру
14 апреля 1997 (29), Загреб
#19 | Полузащитник
165 см
Хорватия
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
0 : 0
18.05.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
2 : 0
12.05.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 1
05.05.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3 : 0
27.04.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1 : 1
20.04.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 0
13.04.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 2
03.04.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
СПАЛ
2 : 1
16.03.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2 : 1
11.03.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
3 : 0
02.03.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фрозиноне
2 : 3
23.02.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
2 : 1
18.02.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0 : 3
08.02.2019
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1 : 1
03.02.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 2
19.01.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3 : 2
16.12.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 0
24.11.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
4 : 1
11.11.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
1 : 1
03.11.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
1 : 1
28.10.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0 : 2
20.10.2018
СПАЛ
71' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0 : 2
06.10.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 1
31.08.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
3 : 3
27.08.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
0 : 1
19.08.2018
Рома
Был в запасе
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