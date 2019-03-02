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    Анте Чорич - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Анте
    Фамилия Чорич
    Команда Рома
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 165
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2019 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Рома (Рим)
    12.05.2019 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Ювентус (Турин)
    05.05.2019 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Рома (Рим)
    27.04.2019 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    20.04.2019 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Рома (Рим)
    13.04.2019 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Удинезе (Удине)
    03.04.2019 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Фиорентина (Флоренция)
    16.03.2019 Был в запасе СПАЛ (Феррара) 2:1 Рома (Рим)
    11.03.2019 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    02.03.2019 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Рома (Рим)
    23.02.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:3 Рома (Рим)
    18.02.2019 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
    08.02.2019 Был в запасе Кьево (Верона) 0:3 Рома (Рим)
    03.02.2019 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Милан (Милан)
    19.01.2019 Был в запасе Рома (Рим) 3:2 Торино (Турин)
    16.12.2018 Был в запасе Рома (Рим) 3:2 Дженоа (Генуя)
    24.11.2018 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Рома (Рим)
    11.11.2018 Был в запасе Рома (Рим) 4:1 Сампдория (Генуя)
    03.11.2018 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Рома (Рим)
    28.10.2018 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Рома (Рим)
    20.10.2018 71' -90' Рома (Рим) 0:2 СПАЛ (Феррара)
    06.10.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:2 Рома (Рим)
    31.08.2018 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Рома (Рим)
    27.08.2018 Был в запасе Рома (Рим) 3:3 Аталанта (Бергамо)
    19.08.2018 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Рома (Рим)
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