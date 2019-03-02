Анте Чорич - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Чорич
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|165
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Анте
|Фамилия
|Чорич
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2019
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Рома (Рим)
|12.05.2019
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|05.05.2019
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Рома (Рим)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|20.04.2019
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:1
|Рома (Рим)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|03.04.2019
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Фиорентина (Флоренция)
|16.03.2019
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|2:1
|Рома (Рим)
|11.03.2019
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|02.03.2019
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Рома (Рим)
|23.02.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:3
|Рома (Рим)
|18.02.2019
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|08.02.2019
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:3
|Рома (Рим)
|03.02.2019
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Милан (Милан)
|19.01.2019
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:2
|Торино (Турин)
|16.12.2018
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:2
|Дженоа (Генуя)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Рома (Рим)
|11.11.2018
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|4:1
|Сампдория (Генуя)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Рома (Рим)
|28.10.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Рома (Рим)
|20.10.2018
|71' -90'
|Рома (Рим)
|0:2
|СПАЛ (Феррара)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Рома (Рим)
|31.08.2018
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Рома (Рим)
|27.08.2018
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:3
|Аталанта (Бергамо)
|19.08.2018
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Рома (Рим)