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Мауро дос Сантос
Статистика
Мауро дос Сантос - статистика
Завершил карьеру
7 июля 1989 (37), Ломас-де-Замора
#15 | Защитник
180 см | 76 кг
Аргентина
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Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
13
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
3 : 2
19.05.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
12.05.2018
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
2 : 1
28.04.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
0 : 0
20.04.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 1
17.04.2018
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Леганес
1 : 0
14.04.2018
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леганес
0 : 1
01.04.2018
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Леганес
2 : 1
18.03.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
2 : 0
11.03.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
4 : 0
28.02.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
3 : 2
15.01.2018
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
1 : 0
07.01.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0 : 0
19.12.2017
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1 : 0
09.12.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
3 : 1
03.12.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
1 : 0
24.11.2017
Леганес
Был в запасе
65'
Испания. Примера, 12 тур
Леганес
0 : 3
18.11.2017
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 1
28.10.2017
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Леганес
1 : 0
22.10.2017
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0 : 2
15.10.2017
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леганес
0 : 0
30.09.2017
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Лас-Пальмас
0 : 2
24.09.2017
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Леганес
0 : 0
20.09.2017
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
1 : 0
15.09.2017
Леганес
13' - 90'
25'
Испания. Примера, 3 тур
Леганес
1 : 2
08.09.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 1
27.08.2017
Леганес
66' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леганес
1 : 0
18.08.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Леганес
1 : 0
18.08.2017
Алавес
1' - 90'
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